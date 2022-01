Rufisque-Nord / Déficit de matériel électoral: Le vote retardé au centre Ousmane Mbengue

Le plus grand centre de Rufisque-Nord, Ousmane Mbengue, a enregistré beaucoup de retard dans le démarrage du vote. Ce retard serait dû à un manque de matériel électoral.



Et d’après la Rfm, dans ledit centre, au lieu de trois enveloppes pour choisir les maires de la commune, de la ville et du département, seules deux enveloppes sont disponibles.