Rufisque : Oumar Cissé va répondre au Pdg de la SOCOCIM, Youga Sow

« Tontu dou forokh ». Cet adage wolof qui signifie en substance qu’il n’est jamais trop tard pour répondre ou répliquer, traduit bien ce qui attend le Pdg de la Sococim.



On ne sait guère ce qui a piqué subitement Youga Sow, jusqu’à ce qu’il devienne bavard, très bavard, avec un but recherché : celui d’amener les populations de Rufisque à lyncher sur la place publique, les différents maires de Rufisque depuis 2000 à nos jours. Eh bien, la liste n’est pas longue. Certaines de ces cibles ne sont plus de ce monde comme Feus Me Mbaye Jacques Diop, Ndiawar Touré, Badara Mamaya Sène. Les seuls vivants sont Daouda Niang et l’actuel maire, l’ingénieur Oumar Cissé.



Youga Sow les a accusés tout simplement de détournement de près de 28 milliards FCfa versés depuis 2000, par la première cimenterie de ce pays. Une véritable insulte pour ces hommes, qui ont, durant leurs mandats successifs, vigoureusement dénoncé le manque de considération de la Sococim à l’endroit de la ville de Rufisque, relate "Le Témoin".



Le milliard 300 millions versé annuellement et compilé par Youga Sow pour déboucher, grâce à une alchimie, sur un chiffre de 28 milliards FCfa spoliés par les différents maires de la ville, cette accusation est inacceptable pour les Rufisquois. Surtout, la Sococim n’a rien fait de visible dans cette ville et dans le département, pour remercier Rufisque de lui avoir offert des terres généreuses et riches, lui permettant de pouvoir installer et développer la 1ère industrie de ciment de la sous-région. Mais ne vous en faites pas, Rufisque sait se défendre. Et le 1er des Rufisquois, Oumar Cissé, monte au créneau pour démonter et détruire les arguments fallacieux de Youga Sow. Le rendez-vous est pris pour ce mercredi, juste après le vote du budget 2023, par le Conseil municipal de la vieille ville.