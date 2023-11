Rufisque - Trafic de migrants : Les frères Gaye déférés au parquet

Parmi les zones que les forces de défense et de sécurité surveillent comme du lait sur le feu, il y a le département de Rufisque, lieu de départ des migrants. Ceci s'explique par sa position géographique et la composition de sa population qui compte en son sein beaucoup de pêcheurs.



C'est dans ce cadre que le 6 novembre dernier, aux environs de 8 h, à la suite d'une information anonyme reçue faisant état d'un réseau de trafic international de migrants au quartier Darou Rahmane de Rufisque, les éléments de la brigade de recherches du commissariat central de Rufisque se sont rendus au quartier indiqué. Sur place, selon nos sources, ils ont trouvé une maison en construction dans laquelle étaient logés une dizaine de jeunes, tous de nationalité gambienne.



La descente sur les lieux a permis d'interpeller dix Gambiens, tous candidats à l'émigration clandestine avant de se rendre au domicile familial des deux frères convo-yeurs aux fins d'interpellation. Les limiers du commissariat central de Rufisque les ont conduits dans leurs locaux.



Les deux frères germains B. Gaye (né en 1989) et A. Gaye (né en 1987) sont poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic international de migrants. Ils sont tous les deux des pêcheurs, précise-t-on.



Les migrants clandestins sont d’extractions diverses. Il y a le coiffeur M. Sallah (né en 1997), le vendeur de friperie B. Jammeh (né en 1996), le garçon d'hôtel O. Jatta (né en 1988), le commerçant K. Diallo (né en 1995), le chômeur E. Touré (né en 2003), le chauffeur M. Kanté âgé de 34 ans, un autre chauffeur du nom d’I. Diallo (né en 2001), le footballeur O. Mrone (né en 1999), le troisième chauffeur M. Sangaré (né en 2000) et le boutiquier A. O. Diallo, âgé de 18 ans.



Lors de leur face-à-face avec les hommes du commissaire Mamadou L. Diallo, le patron de la police du département de Rufisque, ils ont tous déclaré avoir versé des sommes d'argent allant de 300 000 à 500 000 F CFA aux nommés B. Gaye et A. Gaye pour les convoyer en Espagne par pirogue, dans le but d’y trouver des lendemains meilleurs. Ils ont quitté plus tôt la Gambie pour rejoindre le Sénégal.



À l'issue de leurs auditions sur procès-verbal régulier, renseignent nos interlocuteurs, ils ont été tous libérés, car devant la loi, ils sont plutôt considérés comme des victimes et non des suspects. Ce qui n'a pas été le cas pour les deux frères Gaye.



En effet, au terme de l'enquête et de la durée légale de garde à vue, ils ont été déférés au parquet pour les faits d'association de malfaiteurs et trafic de migrants

EnQuete