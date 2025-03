Rufisque : Un faux policier arrêté alors qu’il s’apprêtait à menotter d’honnêtes citoyens

Le sieur Wade ne manquait pas de culot. Non content de se faire passer pour un policier, il a osé procéder à un contrôle et menacer de menotter des citoyens qu’il venait d’interpeller.



D’après les plaignants, les faits se sont déroulés dans la nuit du 20 au 21 mars 2025, aux alentours de minuit. Dame K. B. et un certain A. T. attendaient un véhicule aux abords de la route nationale, lorsqu’ils ont été abordés par M. Wade, qui circulait à moto en compagnie d’un complice. Se présentant comme un policier en service au commissariat de Gouye Mouride, il leur a exigé leurs papiers d’identité.



Face au refus du duo, qui ne le reconnaissait pas comme un agent des forces de l’ordre, le faux policier a sorti une paire de menottes et menacé d’appeler des renforts pour les embarquer.



Des armes retrouvées sur lui



Mais ses victimes ne se sont pas laissé intimider. Une dispute a éclaté, attirant l’attention d’un passant qui a tenté de s’interposer. Pris de panique et sentant son subterfuge découvert, M. Wade a pris la fuite et s’est réfugié dans un entrepôt situé près de la station-service Oryx.



Dame K. B., quant à elle, a eu la présence d’esprit de confisquer la moto de l’individu et d’alerter les agents de sécurité du site. Ces derniers, aidés de leurs chiens, ont rapidement appréhendé le faux policier, avant de le remettre aux autorités compétentes.



Lors de la fouille corporelle, les policiers ont découvert sur le suspect, une arme blanche, ainsi qu’un pistolet automatique muni d’un chargeur vide. Placé en garde-à-vue, M. Wade a finalement été déféré au parquet, pour usurpation de fonction, tentative de vol et détention illégale d’armes.













leSoleil-sn