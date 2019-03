Rufisque : des braqueurs emportent plus de 2 millions de francs Cfa dans une station Shell Les braquages du fait de bandes armées se multiplient ces derniers temps. La station Shell de Rufisque, à côté de l’usine Sédima sur la route de Diakhaye, n’a pas échappé à la série. La station a été attaquée hier nuit, après 2 h du matin, par une bande de 10 personnes lourdement armées, qui ont débarqué à bord d’un pick-up blanc, selon la RFM. Les assaillants ont ligoté l’un des gardiens et blessé à la jambe l’autre qui tentait de s’enfuir, avant de s’emparer de la caisse. Le butin emporté est estimé à plus de 2 millions de francs.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2019 à 14:08 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos