Rufisque: engrossée par son amant, la mariée jette son bébé dans les cimetières et... Un drame s'est abattu sur cette dame mariée et engrossée par son amant. Elle n'a trouvé d'autres moyens que de jeter son bébé dans les cimetières de Rufisque.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Janvier 2021 à 06:37 | | 0 commentaire(s)|

Non contente d'avoir été forniqué avec son amant, vu son statut de mariée, cette dame n'a trouvé comme solution de larguer son bébé indésirable dans les cimetières de Rufisque.



Mais le pire reste à venir. Selon L'Observateur, le malheureux nouveau né sera dévoré par les chiens errants qui pilulent à Rufisque.



