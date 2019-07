Rufisque: pour 250 francs, il poignarde à mort son ami Diène Ndiaye était devant la barre à l’audience de la session de la Chambre criminelle de Dakar, avant-hier. Le 5 février 2014, il avait poignardé son ami Diafra Ly, pour une histoire de monnaie de 250 francs, non rendue.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2019 à 15:36 | | 0 commentaire(s)|

Narrant les faits, dans des propos rapportés par Walf Quotidien, Diène Ndiaye soutient qu’il avait remis 1000 francs à son ami pour acheter une bouteille de Whisky, mais Diafra Ly a refusé de lui rendre la monnaie. S’en est alors suivi une bagarre entre les hommes, ivres tous les deux.



Sérieusement malmené, Diène Ndiaye s’est rendu le lendemain chez Diafra Ly, muni d’un couteau pour laver l’affront. Diafra Ly sera atteint au poumon droit et décéda.



À la barre, Diène Ndaiye soutient que c’est Diafra Ly qui est plutôt venu chez lui, muni d’un couteau et que c’est au cours d’une nouvelle bagarre, qu’il s’est emparé de l’arme, avant de lui asséner un coup au bas-ventre. Une thèse réfutée par le procureur.



La partie civile, représentée par l’épouse du frère de la victime, a déclaré pardonner à Diène Ndiaye, dont les avocats ont plaidé une application bienveillante de la loi.



L’accusé qui a déjà fait 5 ans de détention provisoire, sera édifié sur son sort, le 16 juillet prochain.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos