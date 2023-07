Rufisque sous le choc: L'immigration clandestine endeuille la ville et laisse 6 jeunes rescapés en détresse au Maroc La nouvelle de la tragédie de l'immigration clandestine a frappé de plein fouet la ville de Rufisque, où huit (8) jeunes issus de quartiers traditionnels ont perdu la vie en cherchant une vie meilleure. Alors que les familles sont plongées dans la tristesse et la consternation, l'urgence demeure quant à l'évacuation des six rescapés actuellement piégés au Maroc. La population appelle à l'aide de l'État pour prévenir de nouvelles tragédies et assurer la sécurité des rescapés, qui se trouvent dans des conditions précaires.

Une nouvelle tragique a secoué la ville de Rufisque, plongeant ses habitants dans la douleur et l'inquiétude. Plus de huit jeunes, originaires des quartiers emblématiques tels que Thiawlene, Gouye Mouride, Merina, Colobane, Diokoul, Cité Filao et Dangou, ont perdu la vie lors d'une tentative désespérée de migrer clandestinement vers des horizons lointains.



Parmi ces quartiers, Thiawlene est particulièrement touché par cette tragédie, puisque la plupart des jeunes victimes y ont grandi, entourés de leurs proches. L'annonce de leur sort funeste a plongé la communauté dans une profonde tristesse et une consternation indescriptible.



Cependant, la situation reste critique, car six (6) rescapés se trouvent actuellement à Dahla, au Maroc, dans des conditions précaires. "Nous avons perdu nos fils, et cela est extrêmement difficile à accepter. Mais aujourd'hui, notre priorité est d'obtenir de l'aide de l'État pour évacuer nos rescapés, car nous sommes profondément inquiets. Selon les informations que nous avons reçues, leur situation est très préoccupante. Si aucune mesure n'est prise, d'autres vies seront en danger. Nos rescapés ont un besoin urgent d'assistance et d'aide. Ce sont des enfants de ce pays, et seul l'État peut leur venir en aide", a lancé à l'État, Daouda Ndoye, porte-parole des familles des victimes, pour assurer leur évacuation immédiate.



Face à cette tragédie, les familles des victimes nourrissent l'espoir que les corps de leurs fils puissent être retrouvés et identifiés dans les jours à venir, pour leur offrir une sépulture digne et apaiser leur douleur insoutenable. Cependant, la priorité immédiate réside dans l'évacuation des rescapés, qui se trouvent dans une situation alarmante. Leur sécurité et leur bien-être sont en jeu, et la population de Rufisque implore l'État de leur venir en aide sans délai.



