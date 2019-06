Rufisque: un accident entre un camion, un bus Tata et un véhicule particulier, fait 10 blessés Un accident entre un camion, un bus Tata et un véhicule particulier entre Ndiakhirate et Niakourab, ce vendredi, a fait 10 blessés dont un dans un état très grave selon Sud Fm. Les blessés ont tous été acheminés à l’hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Selon l’adjudant Adama Ndoye, chef de garde 14e compagnie des sapeurs-pompiers « il n’y avait pas de victime en état de danger ».

Le chauffer du bus Tata a pris la fuite, selon la même source.



Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juin 2019 à 16:58 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos