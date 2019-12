Rugby : le Sénégal écrase l’Île Maurice et se qualifie pour la RAC 2020 L’équipe nationale du Sénégal a écrasé l’île Maurice (63 à 0), samedi, lors du troisième match de la Rugby Africa Cup (RAC) 2020, et se qualifient pour la prochaine coupe d’Afrique de Rugby à XV. Les Lions menaient 39 à 0 à la pause. Le Sénégal sera dans le groupe C avec l’Algérie et de l’Ouganda et jouera son premier match au mois de juin face aux Algériens.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Décembre 2019 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|



