Rumeurs de brouille entre Youssou Ndour et Macky Sall: La Sodav dévoile les noms de ses taupes, Fou Malade s’emmêle… Et le bruit continue autour d’une présumée brouille entre Youssou Ndour et Macky Sall. Selon les dernières nouvelles, la Sodav aurait dévoilé les noms de ses taupes, mais pour corser la rumeur, le rappeur Fou Malade s’emmêle aussi et confirme qu’effectivement c’est cette brouille qui explique l’audit commandité …

Les informations sur une supposée brouille entre Youssou Ndour et Macky Sall a fini de secouer la Sodav qui a lancé une véritable « chasse à la taupe », rapporte Walf Quotidien.



L’équipe de Ngoné Ndour a formellement identifié ses contempteurs. Il s’agit, selon Matar Diouf membre du Conseil d’administration de la Sodav, « des artistes Pape et Cheikh et Idrissa Diop… ».



En effet, la Sodav flaire un parfum de récupération car la société est perçue comme une «vache à lait pour les politiciens qui tirent la ficelle pour mieux la traire».

L’artiste comédien Pape Faye élargit le cercle des accusés en citant nommément l’Observatoire de la musique et des arts du Sénégal (Omart) dirigé par Abdoulaye Mamadou Guissé, selon la même source.



Et selon nos confrères de Senedirect.tv, Fou Malade qui s’emmêle en a rajouté son grain de sel. Dans une vidéo partagée, il affirme : « Youssou Ndour AK Macky Sall Danio Ame Problème Mo Waral Niouy Auditer… Youssou Ndour et Macky Sall ont des problèmes c’est le pourquoi de cet audit »



