Rupture abusive de contrat : Le club Angers condamné à payer 450 000 euros à Cheikh Ndoye Le Conseil des Prud’hommes a tranché en faveur de Cheikh Ndoye. L’international sénégalais a finalement gagné son procès qui l’opposait à son ancien club Angers.



Justice



Angers devra indemniser son ancien capitaine, Cheikh Ndoye, qui avait attaqué son ancien club en justice pour une rupture de contrat abusive survenue en 2019. En effet, la justice a tranché en faveur de l’actuel joueur du Red Star, et a condamné le SCO à s’acquitter de 450 000 euros soit 294 208 076 Franc CFA en faveur de l’international sénégalais.



Rappel



Cheikh Ndoye s’était blessé en mars 2019 avec sa sélection, alors qu’il avait paraphé quelques mois plus tôt une prolongation devant prendre effet à l’été 2019, jusqu’en 2021. En revenant de blessure à l’automne, le club angevin lui avait adressé une fin de non-recevoir.



3 millions d’euros ?



Cheikh Ndoye et son avocat projettent de faire appel, eux qui réclamaient trois millions d’euros en dédommagement.” On est satisfait sur le principe de base, mais pas sur les effets qui sont tirés sur la situation. Le conseil de prud’hommes ne tire pas les conséquences légales sur sa propre décision. C’est la raison pour laquelle nous allons faire appel de la décision” , a déclaré l’avocat de Cheikh Ndoye, rapporte Ouest France. Le club en tort n’a pas encore réagi à la décision.

