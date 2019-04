Rupture des ligaments croisés du genou : Cheikh Ndoye manquera la CAN Absent des terrains depuis son retour de sélection, Cheikh Ndoye souffre d’une rupture des ligaments croisés. Sa saison est terminée…

La sentence est tombée pour Cheikh Ndoye, et elle est mauvaise. Absent des terrains depuis son retour de sélection il y a deux semaines, le milieu de terrain sénégalais, souffre d’une rupture des ligaments croisés d’un genou. Sa saison est donc terminée. Ce qui veut dire qu’il manquer la Coupe d’Afrique des Nations de football prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet 2019.



C’est un petit coup de massue qui s’abat sur le Sco, qui perd un titulaire indiscutable. Et c’est surtout inattendu. Cheikh Ndoye s’est blessé avec le Sénégal lors d’un match amical contre le Mali, le 26 mars dernier. Une blessure qui ne semblait pas si grave puisqu’il avait fait le déplacement à Marseille avec ses coéquipiers, sans jouer toutefois. Une entorse avait dans un premier temps été diagnostiquée. Mais il s’avère que la blessure est bien plus grave que prévue…

Source IGM



