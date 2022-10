Rush de malades à l’hôpital Roi Baudouin : Les travailleurs interpellent la ministre de la Santé et de l’action sociale Grincement de dents au niveau de l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye (Banlieue de Dakar). La colère s’installe petit à petit. L’intersyndicale des travailleurs de l’hôpital a tenu une assemblée générale vendredi, au cours de laquelle, les syndicalistes ont posé sur la table du ministre de la Santé et de l’action sociale un chapelet de doléances, à satisfaire dans les plus brefs délais.

«Depuis la fermeture de l’hôpital Aristide Le Dantec, nous enregistrons un rush de malades à Roi Baudouin. Nous demandons solennellement au ministre de la Santé de travailler à relever le plateau médical de l’hôpital Roi Baudouin», soutient Abdoulaye Bâ, porte-parole de l’intersyndicale de Roi Baudouin.



Les syndicalistes de Roi Baudouin exigent également le paiement intégral des indemnités allouées au personnel de santé. «Nous dénonçons avec fermeté la catégorisation de ces paiements. Brancardiers, garçons de salle, filles de salle, chauffeurs, bref tout le personnel a droit à ses indemnités. Il est anormal qu’elles soient catégorisées», martèle Victorine Diandy Gomis, membre de l’intersyndicale.



Pour ces indemnités, une enveloppe d’un peu plus de 19 millions Cfa a été débloquée pour l’hôpital Roi Baudouin de Guédiawaye.

