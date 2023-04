Rush des jeunes au niveau des centres d’enrôlement sur les listes électorales : Mauvais présage pour le pouvoir ?

La révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024, a démarré hier sur l’étendue du territoire national. Cette révision consiste à une mise à jour du fichier électoral, pour permettre aux citoyens sénégalais qui auront dix-huit ans révolus à cette date, mais aussi à tout autre citoyen remplissant les conditions requises et n'ayant pas encore accompli cette formalité, de pouvoir s'inscrire.



Elle est donc une étape très importante dans le processus électoral et aura sans nul doute un impact considérable sur l’issue de la prochaine élection présidentielle. Cependant, il est aisé de constater que contrairement aux « révisions exceptionnelles des listes électorales », où les populations attendaient la dernière minute pour aller s’inscrire sur les listes électorales, cette fois-ci, il y a un rush au niveau des commissions administratives dès le premier jour, avec une présence massive de jeunes qui font la queue sous le chaud soleil pour pouvoir exprimer leur choix le 25 février 2024. Une situation qui ne fait pas, sans aucun, doute les affaires du pouvoir, si l’on sait que les jeunes sont favorables à l’opposition, dont les leaders axent leur communication sur ces deniers.



Pendant ce temps, les responsables de la mouvance présidentielle qui occupent de hautes fonctions au sein de l’Etat sont en train de dormir sur leurs lauriers. Au lieu de descendre sur le terrain pour mobiliser leurs militants, ils préfèrent surtout rester à Dakar pour profiter du beau temps et se la couler douce. D’autres font le tour des conférences religieuses dont ils sont le parrain pour la plupart. Certains d’entre eux se permettent mêmes d’organiser des dîners à grande pompe. Leur attitude pourrait ainsi être comparée à celle de Néron, cet empereur de Rome qui « jouait du violon pendant que Rome brûlait ». Car, il est de notoriété publique que les primo-votants votent toujours en faveur de l’opposition au détriment du pouvoir.













L'As