S.E.M Jorge Carlos De Almeida Fonseca, Président du Cap-Vert en visite officielle au Sénégal du 25 au 29 avril 2018.

S.E.M JORGE CARLOS DE ALMEIDA FONSECA, Président de la République du Cap- Vert arrive au Sénégal ce mercredi 25 avril 2018, en début de soirée. Il sera accueilli à l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor, par le Président de la République, S.E.M Macky Sall.



Cette visite témoigne des excellentes relations d’amitié cordiale et de coopération multiforme entre le Sénégal et le Cap-Vert.



Le jeudi 26 avril à 12 heures, le Président Fonseca sera reçu au Palais par le Président Macky Sall pour un entretien en tête-à-tête, qui sera suivi d’une cérémonie de signature d’accords entre les gouvernements sénégalais et cap-verdien. Un point de presse se tiendra à la fin de la cérémonie de signature d’accords.



Dans l’après-midi du jeudi 26 avril 2018, le Président Fonseca se rendra à l’Assemblée Nationale pour une adresse aux députés.



Le Vendredi 27 avril 2018 à 10h, il est attendu à L’Université Cheikh Anta Diop. Et, dans l’après-midi, il visitera l’Île de Gorée.



Une rencontre avec la Communauté cap-verdienne établie à Thiès est prévue dans la matinée du samedi 28 avril 2018. Et dans l’après midi, Monsieur le Président de la République du Cap-Vert rencontrera la Communauté cap-verdienne résidant à Dakar, au Cercle de la Rade.



Le Président du Cap-Vert quittera Dakar le dimanche 29 avril 2018 dans la matinée.