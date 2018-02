S.E.M Recep Tayyip Erdogan en visite officielle au Sénégal du 28 février au 02 mars 2018

Le Chef de l’Etat turc effectuera une visite officielle au Sénégal du 28 février au 02 mars 2018.



S.E.M Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie, et Madame Erdogan arriveront au Sénégal ce mercredi 28 février à 21 heures. Ils seront accueillis à l’aéroport international Blaise Diagne par le Président de la République, S.E.M Macky Sall, et la Première Dame Madame Marème Sall.



Cette visite, qui illustre les excellentes relations entre le Sénégal et la Turquie, traduit la volonté fortement exprimée par les deux chefs d'Etat, de renforcer les liens entre le Sénégal et la Turquie, pour en faire un modèle réussi de coopération.



Dans la soirée du mercredi 28 février, le Président Erdogan visitera l’aérogare de l’aéroport international Blaise Diagne.



Le lendemain, jeudi 1er mars à 12 heures, le Président Erdogan sera reçu au Palais par le Président Macky Sall, pour un entretien en tête-à-tête.



L’entretien sera suivi d’une cérémonie de signature d’accords entre les gouvernements sénégalais et turc. Un point de presse se tiendra à la fin de la cérémonie de signature d’accords.



En début d’après midi, les deux Chefs d’Etat se rendront au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) pour prendre part, à partir de 15h, au Forum Sénégalo - Turc.



A l’issue de leur participation au Forum, les deux Chefs d’Etat visiteront les chantiers du Palais des sports « Dakar Arena » et le marché d’intérêt national de Diamniadio. Le Président turc et Madame Erdogan quitteront Dakar le vendredi 02 mars dans la matinée.