S’inspirer de Mah Fodji Dème : Pour une résilience à toute épreuve Mah Fodji Dème est un jeune commerçant originaire de Thiès et ayant bénéficié de prêts dans le cadre du nano-crédit, pour la mise en place de son petit commerce installé sur une grande artère de la ville de Thiès. Cette échoppe, composée de friandises et d’articles divers étalés sur une table de fortune, lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

Mah Fodji, malgré l’accident qui lui vaut aujourd’hui son infirmité, s’est toujours démarqué par sa capacité à respecter son tableau de remboursement, souvent par anticipation.



Notre bénéficiaire a par la suite exprimé le souhait de bénéficier d’un prêt plus conséquent, qui lui permettrait de mettre sur pied une boutique moderne et approvisionnée, ce qui le ferait passer à l’échelon supérieur (hors autonomisation) et lui donnerait ainsi l’opportunité de faire de son rêve une réalité : avoir sa propre boutique.



Outre l’approvisionnement de la boutique, ce financement lui permettra d’acquérir du matériel de conservation, congélateur et/ou réfrigérateur.



Mah Fodji bénéficie d’un avantage non négligeable : il est très connu dans la ville et le développement de son commerce pourrait accroître sa clientèle et faire grandir son activité.



En décembre 2022, dans le cadre de la célébration de la journée internationale des personnes handicapées, la DER/FJ lui a remis un nouveau financement de 4.610.000 FCfa, pour la réalisation de ce nouveau projet.



