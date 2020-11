SAGATTA : Le coiffeur diffuse les photos obscènes de son ex copine mariée et se fait arrêter

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Novembre 2020 à 22:40

Abdou Lakhad Diop, un jeune coiffeur vivant dans la commune de Sagatta est un sacré numéro. Abandonné par sa petite amie qui s’est mariée avec un autre homme, il a envoyé les photos de cette dernière à son mari, dans le but de le décourager. Arrêté par la gendarmerie de Sagatta, après que « son rival » a déposé une plainte contre lui, il a été jugé par le tribunal de Louga. Reconnu coupable du délit de détention et de diffusion d’images portant atteinte aux bonnes mœurs, il a été condamné à deux ans avec sursis.

