SAINT- LOUIS: CAMPAGNE DE VULGARISATION DU PNADT AVEC LE MINISTRE OUMAR GUEYE

Mardi 8 Décembre 2020

Le PNADT constitue le réceptacle spatial de toutes les politiques et permet de territorialiser les Projets du PSE: ( Oumar Guèye). Le ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires continue la campagne nationale de vulgarisation du PNADT.Ce mardi 8 janvier 2020, le porte-parole du gouvernement a présidé un CRD à Saint Louis en présence de Khadim hann, l’adjoint du gouverneur chargé des affaires administratives , des préfets et sous préfets, des maires , présidents de conseil départemental, les chefs de service, entre autres participants.



Ce CRD s’inscrit dans le cadre de la vulgarisation du PNADT, horizon 2035. En effet, faisant suite à sa validation lors du conseil Présidentiel du 24 janvier 2020, le Président de la République avait indiqué le 29 janvier 2020, l’urgence de vulgariser le PNADT auprès des institutions, des collectivités territoriales et de l’ensemble des acteurs.



Le ministre s’est réjoui de partager avec les participants ce document du PNADT et ses outils de mise en œuvre.



« Au nom du Président de la République Macky Sall, je remercie vivement tous les acteurs qui ont répondu à cette invitation et pris part à cette importante rencontre. Votre présence massive est une preuve tangible de l’intérêt que vous accordez à la problématique de l’aménagement des territoires », a déclaré Oumar Gueye.



En marge de ce CRD, il souligne qu’aucun pays ne peut se développer s’il ne dispose pas d’un plan d’aménagement de son territoire. Oumar GUEYE, a d’emblée fait savoir que « D’ores et déjà aucun projet ne peut s’implanter sur notre territoire national sans qu’il ne soit conforme au Préalable au PNADT ». Il ajoute que c’est cette compréhension que nous devons tous avoir de ce PNADT, car il a tout prévu au niveau spatial dans notre pays.



Le PNADT vise à promouvoir le développement du Sénégal à partir de ses territoires, par une bonne structuration de l’espace et une valorisation durable des ressources et potentielles. C’est là raison pour laquelle le Président de la République Macky Sall a insisté sur la nécessité d’accorder une importance capitale à l’aménagement numérique du territoire. « Il y’a quelques jours, son Excellence le President de la République Macky Sall, a présidé une rencontre au CICAD sur le Sénégal numérique horizon 2035 », a rappelé le ministre des collectivités territoriales. Par conséquent, oumar GUEYE compte sur l’engagement et le portage de tous les acteurs pour la vulgarisation et la mise en œuvre du PNADT qui, avec ses orientations stratégiques et ses objectifs spécifiques et ses actions entre dans le cadre de la vision du Chef de l’Etat Macky Sall, à travers l’acte 3 de la décentralisation.



Ainsi le ministre a rappelé aux participants que l’acte 3 a pour postulat d’organiser le Sénégal en territoire compétitif et porteur de développement durable.



« Cet acte 3 est en cohérence avec le Plan Sénégal Émergent qui a aussi son Postulat de faire du Sénégal un pays émergent à l’horizon 2035, avec une société solidaire dans un État de droit mais également les 5 initiatives. Les 3 programmes phares et les 5 axes. Ce qu’on appelle le Programme Macky 535 », note t-on dans le discours d’ouverture de Oumar Gueye.



Le ministre, en terminant son discours ,a saisi cette opportunité pour féliciter le gouverneur de la région de Saint Louis pour la bonne tenue de ce CRD et le directeur de l’ANAT et son Équipe et tous les maires, Présidents de conseil départemental et l’ensemble des participants.



