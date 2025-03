SANGALKAM, LA DGPU DÉFEND L’IMMATRIUCLATION DES TERRAINS AU NOM DE L’ÉTAT Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Mars 2025 à 00:41 | | 0 commentaire(s)|

Une contestation agite la commune, où des habitants dénoncent un accaparement foncier par le Pôle Urbain de Diamniadio. Depuis quelques jours, une vive agitation secoue la commune de Sangalkam, où des voix s’élèvent contre ce qu’elles considèrent comme un accaparement de terrains par le Pôle Urbain de Diamniadio. Cependant, la Délégation générale à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU) a tenu à rappeler que l’immatriculation de ces terres au nom de l’État a été officialisée par le décret n°2014-968 du 19 août 2014. Ce décret avait permis d’immatriculer un terrain de 1 644 hectares situé à Diamniadio et de le transférer dans le domaine privé de l’État. En conséquence, tous les droits fonciers antérieurs ont été annulés, et les ayants droit légitimes ont déjà été indemnisés entre 2015 et 2017 par la Commission départementale de recensement des impenses et le préfet de Rufisque. Malgré ces clarifications juridiques, certains individus continuent d’occuper illégalement ces terrains et tentent d’empêcher le démarrage de projets d’envergure tels que : l’École de formation de la Douane, la Fondation Waqf (25 milliards FCFA d’investissement), la Fondation Maarif (école et internat pour 2000 élèves), un projet immobilier de 80 milliards FCFA, les voiries et Réseaux divers pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 Ces projets stratégiques sont aujourd’hui menacés par des groupes armés de la mairie de Sangalkam, opposés aux travaux de libération menés par la DGSCOS et le préfet de Rufisque. Depuis sa nomination, Bara Diouf, le Délégué général de la DGPU, a engagé plusieurs dialogues avec la mairie et les populations locales pour trouver des solutions concertées. Un programme de 200 millions FCFA a été prévu cette année pour financer des projets communautaires à Sangalkam et Keur Ndiaye Lô dans les domaines de la santé, du sport et du soutien aux femmes et aux jeunes. En outre, la DGPU, en collaboration avec le préfet et la Commission de recensement des impenses, reste ouverte à un nouveau recensement pour identifier d’éventuels ayants droit qui n’auraient pas encore été indemnisés. Toutefois, les autorités réaffirment leur détermination à faire respecter la loi et à libérer ces terrains pour permettre la réalisation des projets d’intérêt national, dans un cadre pacifique et légal. Source Logo: SenePlus Primary Section: Société Archive setting: Unique ID: Alioune



Source : Source : https://www.seneplus.com/societe/sangalkam-la-dgpu...

