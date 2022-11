SANS TEST, JE QUITTE PASTEF. (Par Abdou Wade)

Nous, ses partisans l'avons accompagné de nos prières les plus ardentes. A sa sortie, il a tenu une déclaration de presse pour lui même nous informer qu'il a refusé de faire un test ADN et qu'il détient un rapport du Général Tine.



Maintenant, à un certain moment il nous faut avoir le courage de dire certaines vérités même si derrière on ne récoltera que des insultes et des menaces. La première vérité à dire est que Sonko a été fautif d'aller à ce salon de massage sans informer sa famille, son chauffeur et son garde du corps. Il est le seul coupable de tout ce qu'on dira sur lui en posant les pieds dans ce lieu sordide. Aucun homme respecté et respectable n'y met les pieds.



Que l'on ne nous fasse pas croire que c'était pour se soigner. Aucun parmi nous n'y croit car au tout début de cette affaire on affirmait tous qu'il n'y avait pas mis les pieds. Il a fallu que lui même nous informe qu'il y a été. Cela ne nous a pas empêché de l'accompagner jusqu'à ce que 14 sénégalais y perdent la vie.



Ensuite, lui même a commencé à demander et même exiger un procès. On le croyait tellement que l'on pensait qu'il n'avait rien à se reprocher. Comment cela se fait il alors qu'il ait refusé de se soumettre à un test ADN et à répondre à la question centrale : "avez vous entretenu des relations coupables avec Adji Sarr"?



En résumé, il dit en wolof " Dîna weranté xuxaan wayé duma tekki tubëy".



Ceux que Sonko ne respecte pas ce sont nous ses propres militants. Sait-il que nous vivons le martyr parce que tous nos détracteurs nous lancent à la figure qu'il est coupable.



Aujourd'hui, qu'il a l'occasion rêvée de nous libérer tous, il se débine et nous parle de tentative d'empoisonnement et de je ne sais quoi.

Sonko nous prend pour des demeurés ou pour des gens sans cervelle. S'il n'est pas coupable, le test ADN aurait été accueilli avec joie par lui même.



Qu'il sache que même ceux qui le défendent dans les médias et dans les réseaux sociaux pensent tous qu'il est coupable. Ils ont soit peur de l'affirmer du fait de la violence inouïe que l'on risque d'exercer sur eux ou soit ils veulent jouer aux plus fins en attendant de se servir. Aujourd'hui, nous attendons que tous les responsables lui mettent la pression afin qu'il aille jusqu'au bout du test ou qu'il nous laisse notre projet.



Plus personne n'a confiance en lui. On fait juste semblant d'accompagner mais le cœur n'y est plus et c'est malheureusement le cas pour tous. Ce sera comme les insultes que je recevrai après la publication de mon texte. Ils le feront sans trop y croire.



Avant de terminer, je voudrai savoir comment Ousmane peut il accepter de recevoir des fuites d'agents assermentés ayant juré de servir la République.



Il aurait dû le refuser parce que cela participe à faire disparaître notre administration. Ce combat, il devait le mettre au dessus de sa personne. Réfléchissons un peu. Sonko, notre leader, nous cache des choses et cela personne ne peut plus le nier.



Qu'il fasse le test ou qu'il laisse un des nôtres continuer le projet. Que nos responsables aient le courage de le lui dire.



Abdou Wade

Responsable Pastef

Département de Goudomp