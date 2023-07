SAPCO: « Dakar est une destination incontournable pour les affaires et l'investissement en Afrique » L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique et la Société d'Aménagement et de Promotion des Côtes et Zones Touristiques du Sénégal (SAPCO) ont animé un panel lors du Forum Invest in Senegal. Les investisseurs et hommes d’affaires présents lors de ce forum ont pris connaissance des nombreuses opportunités qu’offre le Sénégal notamment la capitale Dakar.

Dakar est une ville dynamique et en pleine croissance, qui a connu ces dernières années un développement remarquable de ses infrastructures. En effet, le Sénégal a réalisé de nombreux projets d'infrastructures modernes, notamment le Train Express Régional (TER) qui relie Dakar à Diamniadio, où se trouve le Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD), ainsi que de nouvelles routes, de nouveaux moyens de transport modernes, des centres de congrès, des hôtels adaptés aux besoins des voyageurs d'affaires, des salles de réunion équipées, des services de traduction, etc.



De plus, Dakar dispose d'une grande variété d'infrastructures d'accueil multifonctionnelles, telles que le Parc des Expositions, le Palais des Sports Dakar Arena, le Musée des civilisations Noires, le nouveau stade du Sénégal Me Abdoulaye Wade, etc. Ces infrastructures permettent à Dakar de se positionner comme l'une des destinations les plus attractives en Afrique en termes de tourisme d'affaires et d'événementiel.



Dakar est également une ville très attractive sur le plan économique, avec un environnement des affaires favorable et en constante amélioration. Le Sénégal est un modèle en Afrique de l’Ouest, un pays stable cité en exemple dans le monde entier et présentant un niveau de risque modéré selon « Credit Risk International »(CRI). Le pays a une longue tradition de paix et de démocratie, ce qui a contribué à créer un environnement des affaires propice à l’investissement et à l’augmentation des flux d’investissements directs étrangers (IDE).



Dakar est également une ville cosmopolite qui offre un cadre de vie agréable aux touristes et aux expatriés. La ville dispose d'une grande variété de restaurants, de bars, de plages et d'activités culturelles, ainsi que d'un climat agréable toute l'année.



En somme, Dakar est une ville en plein essor qui offre de nombreux avantages pour les investisseurs, les entrepreneurs et les voyageurs d'affaires. Avec ses infrastructures modernes, son environnement des affaires favorable et sa position stratégique en Afrique de l'Ouest, Dakar est une destination incontournable pour les affaires et l'investissement en Afrique.



Le Sénégal jouit d’une bonne connectivité aérienne à quelques heures des grandes capitales européennes et des États-Unis. Le Pays de la Teranga est la porte de l’Afrique sur l’océan atlantique.



La découverte récente du pétrole et du gaz au large du Sénégal a, en même temps, créé un intérêt grandissant pour la destination et attire de nouvelles entreprises et de nouveaux investisseurs dans la région, ce qui peut stimuler l'activité économique et le tourisme d'affaires.





