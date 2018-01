SDE : La centrale syndicale menace

La coordination des Secrétaires Généraux des Syndicats de la SDE tient à informer l’opinion nationale et internationale, du dépôt d’un préavis de grève, ce lundi 15 janvier 2018.



En effet, toutes les procédures pour amener la tutelle (le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement ) à accepter la négociation sur le Mémorandum des travailleurs de SDE sur la nouvelle réforme, se sont soldées par un refus catégorique de cette dernière.



La tentative de conciliation convoquée par le Directeur Général du Travail et de la Sécurité Sociale (DGTSS) le 21 décembre 2017, s’est soldée par un refus du Ministère de se présenter. Suite au constat, le préavis déposé le 15 janvier court jusqu’au 15 février 2018.



La Coordination des Secrétaire Généraux au nom des travailleurs de la SDE, tient pour seul responsable, le gouvernement du Sénégal de toute perturbation qui interviendrait dans le sous- secteur de l’hydraulique urbaine au Sénégal à la fin de ce préavis.



Le personnel a contribué largement à construire une entreprise performante avec un système de dialogue social exemplaire, cause pour laquelle, le gouvernement a lancé un nouvel appel d’offres international avec plusieurs soumissionnaires pour le choix d’un nouvel opérateur.



Les travailleurs sont prêts à explorer tous les moyens de lutte pour la satisfaction du mémorandum !









Fait à Dakar, le 18 janvier 2018.



Les Secrétaires Généraux :

Elimane DIOUF, Secrétaire Général SAT-SDE

Baba NGOM, Secrétaire Général SUTES

Momar SY, Secrétaire Général SNTEC

Mbaye DIAGNE, Secrétaire Général UTIS