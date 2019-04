SECNSA - Insécurité alimentaire au Sénégal : Plus de 1,8 millions de personnes touchées

Le Conseil exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire, comme à l’accoutumée, est encore monté au créneau pour faire le point de la situation alimentaire au Sénégal. Dans la dernière analyse qu’il a rendu publique hier, le Secnsa a relevé que 151 mille 413 personnes, soit 1% de la population, sont en phase d’une crise alimentaire.



Selon les 42 départements analysés, les 33 arrivent à couvrir leurs besoins alimentaires, c’est-à-dire, 10 millions 970 mille 717 personnes qui n’ont aucun problème pour se nourrir. Tandis que les 9 autre départements, soit 1 millions 840 mille 799 personnes, connaissent des difficultés pour couvrir leurs besoins alimentaires. Ce qui fait qu’elles ont besoin d’être assistées.



Par rapport à 2017, le Sénégal connait une amélioration alimentaire, selon le Secnsa. Les facteurs qui expliquent cette amélioration sont entre autres, la bonne production agricole et halieutique, les pâturages, les prix des céréales, l’accès à l’eau potable te les interventions de l’Etat et de ses partenaires.



Le Secnsa suggère ainsi de promouvoir le renforcement de la résilience des ménages en difficulté et éviter ainsi de les voir basculer dans une crise alimentaire au moindre choc. Se Secrétariat exécutif préconise aussi d’élaborer un plan national de résilience pour prendre en charge les populations projetées en phase crise avant le mois de juin.









