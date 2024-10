Sédhiou / Papa Gorgui Ndiaye passe le témoin à Cheikh Yaba Diop, à l’Académie

L’inspecteur d’Académie de Sédhiou, Papa Gorgui Ndiaye a passé le témoin samedi à son successeur Cheikh Yaba Diop, après cinq années de service. Il prend les commandes de l’Académie de Ziguinchor, en remplacement de Cheikh Faye affecté à Dakar. La cérémonie qui marque cette séparation, a été empreinte de fortes émotions charriées par les qualités de l’homme, son sens élevé de management et son engagement à relever les défis. Voilà ce qui a constitué la substance des témoignages à l’endroit de Papa Gorgui Ndiaye, l’inspecteur sortant de Sédhiou. Collègues de service, agents, collaborateurs extérieurs, partenaires sociaux de l’école, y compris les syndicats, les parents et simples connaissances, n’ont pas tari d’éloges pour vanter les qualités de Papa Gorgui Ndiaye.



Tour à tour, Diokine Mandika, le chef du bureau des ressources humaines de l’Académie de Sédhiou, Abdoulaye Bâ, inspecteur en charge du bureau de gestion et d’évaluation des enseignements/apprentissages, ainsi qu'Oumar Diagne, l’Inspecteur de l’Education et de la Formation (IEF) et intervenant au nom de ses pairs de Bounkiling et de Goudomp, ont témoigné de l’esprit de grandeur de Papa Gorgui Ndiaye.



A la tribune, l’homme du jour a apprécié l’étroitesse de la collaboration avec l’ensemble des acteurs de l’école et son engagement permanent à servir l’Etat partout où besoin sera, avant de rassurer des bonnes dispositions de son successeur. Précédemment IA de Fatick, Cheikh Yaba Diop promet de s’abreuver à la source de Gorgui Ndiaye, en s’appuyant également sur son solide capital d’expérience d’homme de sérail, pour poursuivre les missions de promotion de l’éducation dans la région de Sédhiou. Il a servi avec dextérité, comme enseignant dans le département de Bounkiling, puis comme inspecteur à Médina Yoro Foula, dans le Kolda.



Enfin, l’adjoint au gouverneur de Sédhiou chargé des affaires administratives, Oumar N’galla Ndiaye a invité l’ensemble des acteurs, à accompagner les initiatives de développement en matière d’éducation dans la région de Sédhiou et souhaité plein succès à Gorgui Ndiaye dans ses nouvelles fonctions.



















Sud Quotidien