SEN'EAU et SONES annoncent des perturbations dans l'approvisionnement en eau, le 5 avril 2025 (Document)

La SEN'EAU (Eau du Sénégal) et la SONES informent que des travaux de réparation d'une fuite survenue sur la grosse conduite des adductions du Lac de Guiers (ALG), seront effectués le samedi

5 avril 2025.



Ces travaux nécessiteront un arrêt de la Troisième Usine d'eau potable de Keur Momar Sarr, communément appelée KMS3. En conséquence, des perturbations seront notées dans l'approvisionnement en eau potable des populations, allant d'une faible pression au manque d'eau total dans les zones alimentées par la conduite des adductions du Lac de Guiers N°3 suivantes :

Dakar Ville et la banlieue ;• Mbour et Joal/Fadiouth;

•

Rufisque et environs ;



* Villes et villages sur l'axe Thiès-Louga.



Un dispositif de camions-citernes sera mis en place, pour soulager les populations des quartiers les

plus touchés par les manques d'eau.



Toutes les équipes de SEN'EAU et de la SONES sont mobilisées pour réduire au minimum, les effets

de ces perturbations.



Un dispositif de veille communicationnel est également activé.



La situation reviendra progressivement à la normale, dans la nuit du samedi 5 au dimanche

6 avril 2025, à la fin des travaux.



SEN'EAU et la SONES comptent sur votre compréhension pour les désagréments indépendants de leur volonté liés à ces travaux.

