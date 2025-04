SEN’EAU poursuit les réparations à Yarakh : L’alimentation en eau reste perturbée dans plusieurs zones

La SEN'EAU informe ses clients de Yarakh, Hann Marinas et de la zone industrielle, que les travaux de réparation de fuite sur une conduite à hauteur de Yarakh, sont toujours en cours.



En conséquence, les perturbations observées depuis le mercredi 24 avril 2025, dans le service d'alimentation en eau potable, sont encore notées dans les zones citées ci-dessus.



Les équipes sont mobilisées pour les travaux de réparation de la fuite et une remise en eau dès que possible, de la conduite.