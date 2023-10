SEN de l’Apr: Le Ministre Biram Faye vient d’être coopté comme membre par le Président Macky Sall

Le Ministre Biram Faye vient d’être coopté par le Président Macky Sall en qualité de membre du Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’APR. Cette décision est prise hier, à l’issue de la rencontre, tenue entre le Président et ladite instance.



Ainsi, cette consécration témoigne de la loyauté constante de M. Faye à l'endroit du Président Sall. Depuis leur compagnonnage politique et social qui a duré plus de 25 ans, l'engagement du ministre Biram Faye, derrière le fondateur de l'APR, ne souffre d’aucune ambiguïté.



A retenir, le SEN de l’APR est composé de moins de 100 membres d’où son caractère très sélectif.