SENEGAL- Evolution du coût de la construction des logements neufs à usage d'habitation : Hausse de 3,0% notée au deuxième trimestre 2021

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021 à 14:16 | | 0 commentaire(s)|

3,0%. C’est la hausse notée, au deuxième trimestre 2021, sur le coût de la construction des logements neufs à usage d'habitation. C’est la révélation de l’Ansd contenue dans un document dénommé « Indice du cout de la construction (Icc) ». Cette situation fait suite, d’après l’agence, à l’accroissement des prix des « matériaux de construction » et du coût de la « main d’œuvre ».



Selon l’Ansd, la hausse de 2,7% des prix des « matériaux de construction » est attribuable principalement à celle des prix des matériaux de base (+3,1%), des matériaux pour les travaux d’électricité (+3,1%), des matériaux de « plomberie et sanitaire » (+3,1%) et des matériaux de menuiserie (+2,7%). En variation annuelle, le document souligne que les prix des matériaux de construction se sont accrus de 6,6%.



La majoration des prix des matériaux de base (+3,1%) résulte du renchérissement du fer à béton (+11,6%) et du ciment ordinaire (+1,6%), signale l’agence. Qui ajoute, cependant, que les prix des graviers et du sable se sont réduits, respectivement, de 2,7% et 0,5% au cours du trimestre sous revue. Rapportés à leur niveau du premier trimestre 2020, ils se sont accrus de 8,3%.

Les prix des matériaux pour travaux d'électricité, quant à eux, se sont appréciés de 3,1% au cours du deuxième trimestre 2021, suite à l’accroissement de ceux des câbles VGV (+5,9%) et des matériaux de canalisation (+5,5%). En variation annuelle, ils ont connu une hausse de 6,8%.



Les prix des matériaux de plomberie et sanitaire se sont accrus de 3,1%



L’Ansd souligne dans la foulée que les prix des matériaux de plomberie et sanitaire se sont accrus de 3,1% au cours de la période sous revue, en raison de la progression de ceux des tuyaux en plastique (+13,0%), des coudes et té en plastique (+1,3%), ainsi que des matériaux sanitaires pour salle de bain et WC (+0,9%). A l’en croire, la tension sur les cours mondiaux des matières premières, telles que le PVC est à l’origine de cette recrudescence des prix. Par rapport au deuxième trimestre 2020, ils se sont majorés de 4,9%.

Aussi note-t-elle, les prix des matériaux de menuiserie ont augmenté de 2,7%, sous l’effet d’une appréciation de ceux des matériaux en aluminium (+4,3%), en bois (+3,1%) et en métal (+0,9%). Ce secteur est impacté par une forte hausse des prix des intrants. En variation annuelle, ils se sont relevés de 4,1%.



Les prix des peintures ont progressé de 1,5%, en raison d'une hausse de ceux des peintures à eau (+1,4%) et à la chaux (+0,8%), ainsi que des autres produits de peinture (+3,1%). Sur un an, ils se sont également accrus de 1,5%. Les prix des matériaux pour l'étanchéité ont crû de 0,8% au deuxième trimestre 2021, suite à la hausse de ceux du feutre à bitume (+1,2%). En variation annuelle, ils se sont accrus de 0,1%.



Les prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols ont progressé de 0,4%, en liaison avec la montée de ceux des carreaux mur (+1,8%). En revanche les prix des carreaux sols se sont repliés de 0,3% au cours du deuxième trimestre 2021. En comparaison à la même période de 2020, ils se sont appréciés de 8,2%



Hausse de 3,7% du coût de la « main d'œuvre »

L’Ansd confie également que le coût de la « main d'œuvre » s’est renchéri de 3,7%, comparativement au trimestre précédent. Cette évolution, explique-t-elle, résulte de la hausse des rémunérations des travaux de maçonnerie (+4,5%) et des autres ouvriers, notamment celles des plombiers (+2,4%), des mouleurs (+1,8%), des peintres (+1,6%) et des carreleurs (+1,4%). En comparaison à la même période de 2020, il s'est accru de 8,3%



Par ailleurs, la même source indique que le coût de la « location du matériel » n’a pas connu de variation au cours du deuxième trimestre 2021. En variation annuelle, il a progressé de 0,4%. Le coût des « moyens de gestion » a aussi stagné en rythme trimestriel. Par rapport à la même période de 2020, il s’est replié de 0,3%, en liaison essentiellement avec la chute des prix des services de communication téléphonique (-6,5%).

Bassirou MBAYE





Source : Le coût de la construction des logements neufs à usage d'habitation a progressé de 3,0% au deuxième trimestre 2021. Cette évolution résulte, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) dans son rapport « Indice du cout de la construction (Icc) », de l’accroissement des prix des « matériaux de construction » et du coût de la « main d’œuvre ». En variation annuelle, il a augmenté de 7,0%.Source : https://www.lejecos.com/SENEGAL-Evolution-du-cout-...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos