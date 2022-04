SÉNÉGAL : Un taux de croissance de 4,4% projeté en 2022

La croissance du Pib réel devrait rebondir fortement pour atteindre 8,5 % en 2023 et progresser encore à 10,6 % en 2024, affichant ainsi un dynamisme supérieur à celui d'avant la pandémie et au reste de la région. La Côte d’Ivoire quant à elle, retrouvera son rythme de croissance antérieur à la pandémie et devrait enregistrer en 2022 la progression économique la plus rapide (5,7 %) de tous les membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Tidiane Diouf

Au Sénégal, la croissance devrait ralentir à 4,4 % en 2022, contre 6,1 % en 2021 selon le rapport Africa’s pulse.Source : https://www.lejecos.com/SENEGAL-Un-taux-de-croissa...