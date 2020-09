SENELEC VS AKILEE: L’OFNAC s’en mêle, le Sg général du Sycas convoqué ce jeudi

Du nouveau dans le dossier Akilee/ Senelec. Selon "Les Echos", l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption ouvre son enquête. Son chef du département investigations, a convoqué le Secrétaire général du Syndicat des Cadres de la Senelec, Serge Louis Déthié Cissé, ce jeudi, pour la confirmation de la plainte.



Par ailleurs, le journal informe que le rapport définitif de l’ARMP est déjà dans le circuit. Il est attendu dans les prochaines heures. Normalement, signale la même source, c’est le 6 septembre que le rapport devait sortir, après les deux semaines accordées à Senelec et à Akilee, pour dire ce qu’ils pensent du rapport provisoire et les deux semaines pour l’ARMP de répondre, ce qui fait quatre semaines.

