SENSEC-UE : Remise de moyens techniques et produits sanitaires de l’UE aux forces de sécurité pour la lutte contre la Covid-19 Dans le cadre du Programme de Coopération pour la sécurité intérieure Sénégal- Union Européenne (SENSEC-Ue), l’Union Européenne dans un élan de solidarité envers les forces de sécurité, a procédé à la remise de moyens techniques et produits sanitaires pour lutter contre la COVID-19

M. Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l’Intérieur et Mme Irène Mingasson, Ambassadrice de l’Union européenne (UE) au Sénégal ont procédé, ce mardi 15 septembre 2020, à la remise de moyens techniques et de produits sanitaires aux forces de sécurité intérieure. La cérémonie s’est déroulée en présence du Directeur Général Adjoint de la Police Nationale et du Directeur Général de l’Agence d’assistance à la Sécurité de Proximité.



D’après le communiqué issu de cette cérémonie, le don est composé de matériel sanitaire (gel, masques, gants, thermo flash), des ordinateurs, du matériel roulant (5 voitures pick up)afin de renforcer le contrôle et la surveillance des frontières. Les forces de sécurité bénéficieront également d’une plateforme de formation à distance et des formations des formateurs au niveau national.



Cette activité entre dans le cadre du programme SENSEC-UE qui montre la coordination et la solidarité de la Team Europe– l’équipe européenne- qui s’est engagée depuis le début de la crise envers le Sénégal, par un soutien rapide, ciblé et concret dans différents domaines.



« Les Forces de Sécurité intérieure ont joué un rôle fondamental dans la lutte contre la propagation du virus, en s’attachant à faire respecter les mesures préventives et à assurer la sécurité dans les espaces publics. L’enjeu sanitaire rejoint ici l’enjeu sécuritaire.



Par la livraison de ce matériel de protection et de véhicules, le Programme SENSEC-UE vise à contribuer à améliorer la sécurité des forces de l’ordre, pour qu’elles-mêmes puissent gérer les mesures qui conduisent à la baisse des taux de contamination », nous dit-on.



Mme Irène Mingasson a déclaré : « Bien que l’heure des bilans n’ait pas encore sonné, je saisis l’occasion de cette cérémonie à laquelle prennent part presque tous les partenaires du programme SENSEC-UE, pour souligner que l’ampleur et l’efficacité de l’appui de la Team Europe, est le résultat d’une collaboration étroite et continue, toute orientée vers l’efficacité et la rapidité. La Team Europe s’est engagée depuis le début de la crise envers le Sénégal dans différents domaines au bénéfice de l’ensemble de la population sénégalaise ».



Le programme de coopération pour la sécurité intérieure entre le Sénégal et l’Union Européenne (SENSEC-UE) vise à prévenir et réduire les facteurs de déstabilisation pour préserver le développement de ce pays. Avec un budget de plus de 6 milliards 559 millions FCFA (10 millions d’euros), ce programme s’appuie sur trois composantes : i) la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, ii) le contrôle et la surveillance des frontières, iii) l'appui à la bonne gouvernance du secteur de la sécurité intérieure.







