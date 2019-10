SERIE A - AS Rome: Un Sénégalais de 17 ans recruté

L’histoire de Maïssa Codou Ndiaye est tout simplement extraordinaire. Parti en Europe à travers la mer, ce jeune joueur qui évoluait dans les divisions amateurs, a été recruté par l’un des grands clubs de la capitale italienne, l’AS Rome.



« Maïssa peut dire qu’il a réalisé son souhait, car à partir d’aujourd’hui, mercredi 16 octobre 2019, il est officiellement un joueur de l’A.S. Roma. La bureaucratie sportive l’a empêché de jouer pendant plusieurs mois, mais nous avons tout fait pour l’enregistrer et lui permettre d’être transféré à Rome», avance un dirigeant du club italien, relayée par corrieregiallorosso.com.



Arrivé en 2018 dans le club amateur de l’Afro-Naples United, le défenseur central, né en 2002, s’est fait remarqué par des recruteurs du club de la Louve, qui ont su mettre la main sur lui.



