SERIE A: Ça y est, Ronaldo a enfin marqué avec le Juve (et pas qu’une fois

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Septembre 2018 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

Muet depuis son arrivée à la Juventus Turin cet été, Cristiano Ronaldo a inscrit son premier but avec la Vieille Dame ce dimanche face à Sassuolo pour le compte de la 4e journée de Serie A. Puis un doublé. Grâce à sa star, la Juve s'impose 2-1 et vire en tête du championnat italien.



Ce n’est sans doute pas le plus beau. C’est même l’un des plus vilains de toute sa collection. Mais, Cristiano Ronaldo se souviendra de ce but d’opportuniste inscrit face à Sassuolo. Car le Portugais arrivé cet été à la Juventus n’avait toujours pas marqué avec son nouveau club. Sur un corner mal géré par la défense de la province de Modène, CR7, n’a plus eu qu’à pousser le ballon au fond des filets.



Un doublé décisif, la Juve seule en tête

Un bonheur n'arrivant jamais seul, CR7 s'est même offert un doublé devant son public. Sur un contre mené par Khedira, l'ancien joueur du Real Madrid croise parfaitement, son tir et fait trembler une deuxième fois les filets. Un doublé décisif, puisque la Juventus s'est imposé 2-1 et se positionne seule en tête du championnat après quatre journées de Serie A.



Rmc

