SERIGNE MBAYE SY MANSOUR, KHALIFE GENERAL DES TIDIANES : «Un musulman ne doit pas mentir et doit endurer sans gémir » Fidèle, Serigne Mbaye Sy Mansour, khalife général des tidianes l’est resté au Regroupement des musulmans de Sacré Coeur 3 dirigé par son non moins fidèle talibé, Birane Ndao.



Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2019 à 03:56 | | 0 commentaire(s)|

En effet, hier, comme il le fait depuis plusieurs années, et ce avant même d’être khalife, il a présidé la conférence religieuse annuelle dudit regroupement. Le thème qui portait sur la vie et l’œuvre du Prophète Mouhamad (Psl) a été traité avec brio par Papa Youssoupha Diop.



Pour imiter la meilleure des créatures, il a indiqué que le musulman doit s’interdire le mensonge et apprendre à endurer sans gémir. La belle patience étant, disent-ils, la marque des vrais croyants. Et ceux-ci doivent toujours prendre exemple sur le Sceau des prophètes qui avait le plus beau caractère. Beau physiquement mais aussi beau moralement. La conférence qui s’est tenue sur l’esplanade de la mosquée Aboubakrine Sadikh, en pleine reconstruction, a enregistré la présence de Mme Aïda Mbodji, Mme Seynabou Ly Mbacké, Mme Ndèye Bineta Gassama, mais aussi celle de Mbaye Dièye Faye, Soda Mama Fall et de Ablaye Mbaye Pekh.



Le Président Birane Ndao n’a pas manqué de saluer la mémoire de Serigne Moustapha Sall, un des premier mécènes de la mosquée Aboubakrine Sadikh ainsi que le soutien constant apporté au Regroupement par El Hadji Baba Traoré, Mbagnick Diop Souche, Bocar Ndiaye, etc. Après près de trois tours d’horloge, la prière de takussan a mis fin à la conférence.



Toutinfo.net

