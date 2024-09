SETAL SUÑU RÉEW : La mobilisation exceptionnelle de Mme le Ministre, Khady Diène Gaye à Matam Madame Khady Diène GAYE, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, accompagnée de Dr Bakary SARR, Secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, a pris part ce samedi 7 septembre 2024, à la 4ème édition de la journée nationale Set Setal Suñu Réew à Matam.

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Septembre 2024 à 22:40 | | 0 commentaire(s)|

La cérémonie s'est déroulée sous la présidence effective de Monsieur le Premier ministre, Ousmane SONKO. Dans sa déclaration, le Premier ministre a indiqué que les Sénégalais ont fortement adhéré à cet appel à la mobilisation citoyenne de Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye FAYE depuis le lancement du programme Setal Suñu Réew au mois de juin.



Selon le Chef du gouvernement, au delà des actions d'assainissement et de plantations d'arbres, il s'agit d'une matérialisation de la commune volonté du vivre ensemble. Il a salué la mobilisation des populations, notamment du leader du Daandé Léñol, Baaba Maal.



D'après la cellule communication , Ousmane SONKO a fait une mention spéciale à Madame Khady Diène GAYE pour la bonne organisation et le succès de cette 4ème édition de la journée nationale Setal Suñu Réew.











