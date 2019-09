SGBS Avenue Malick Sy: Un homme s’y est introduit par infraction et commet un vol

Un homme a tenté de voler l’agence de Sgbs, située sur l’avenue Lamine Guèye. Entré par effraction dans l’agence, il a attendu la fermeture de l’Agence pour tenter de dévaliser la banque. Les faits remontent à la journée du mercredi 4 septembre.



Mais, il a été trahi par la video de surveillance. Puisque en recherchant à l’intérieur un coffre-fort, il a essayé de chiper un chèque. A force de tourner dans la banque, l’alarme a fini par se déclencher. La police alertée, s'est présentée sur les lieux pour le cueillir et le transporter au Commissariat central.



Les limiers ont trouvé par devers lui, un chèque de la Boa. Le voleur a été transféré à la Maison d’arrêt et de correction de Rebeuss.

