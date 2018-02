SIA : Un Salon avec un plus grand stand et une forte participation sénégalaise pour séduire les visiteurs Paris, 24 fév (APS) - Le Sénégal prend part au Salon international de l’agriculture (SIA) 2018, avec une très forte délégation, a appris l’APS des deux co-commissaires du stand national à cette manifestation, considérée comme la ‘’plus grande ferme de France’’.

Pour cette édition, la délégation sénégalaise a en effet vu les choses en grand. Selon Abdoulaye Diop, co-commissaire et président de la Chambre de commerce de Thiès, outre les nombreux exposants et structures qui sont venus dans la capitale française, plusieurs innovations ont été réalisées cette année. De 300 m2 pendant les autres années, explique-t-il, le stand national s’est élargi de 100 m2 cette année, dans l’optique d’une meilleure organisation et d’une meilleure conviviabilité.



Une touche nouvelle a aussi été apportée au design et à l’architecture, compte non tenu d’un espace "b to b", a-t-il ajouté. Il a aussi signalé qu’il y a été aménagé un espace dédié aux spécialités sénégalaises pour permettre aux visiteurs de faire des dégustations. Au nombre des innovations figurent aussi la mise en place d’une commission ’’suivi et partenariat’’, pour mesurer l’impact du SIA et ‘’faire le suivi jusqu’à l’année prochaine’’. Le directeur de l’Analyse et des Statistiques agricoles, Ibrahima Mendy, avance le chiffre d’une cinquantaine de participants du côté du Sénégal. Pour lui, il ne faut pas perdre de vue que certains participants ‘’viennent avec leurs propres moyens’’. Il a souligné que l’accent mis sur la dégustation s’explique par le fait que c’était une demande des visiteurs. Mendy a aussi insisté sur la diversité des produits exposés par la délégation sénégalaise. Mais pour lui, l’important n’est pas tant ce qui est vendu que le suivi qui en sera fait après le salon

Le Salon de l’agriculture a ouvert ses portes ce samedi au parc des expositions de Versailles. L’édition 2018, où sont présentés 4000 animaux, devrait accueillir 620 000 visiteurs. ’’L’agriculture : une aventure collective’’ est la thématique du SIA 2018. ‘’A l’heure où la société est traversée dans son ensemble par des tendances apparues ces dernières années, le Salon international de l’Agriculture en propose une lecture pour le secteur agricole’’, expliquent les organisateurs.







