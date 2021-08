SIGNATURE DE CONVENTION DE PARTENARIAT: Recrutement de 130 jeunes

Dans le cadre de l’opérationnalisation du programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion des jeunes « Xëyu Ndaw Ñi », la direction de l’Emploi a signé ce mercredi 11 août 2021, des accords de partenariat avec deux entreprises privées à travers la Convention nationale Etat- Employeurs privés (CNEE), visant à faciliter et à promouvoir l’insertion des jeunes .



Il s’agit des structures :

- FASHION ART DESIGN qui évolue dans le secteur confection/couture, représentée par la Directrice Mme Fabar Arame Diaw.

- DOMITEXKA-SALOUM qui évolue dans le textile, représentée par le directeur général, M. Babacar Mbaye.



