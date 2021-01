SOS: Boubacar Mbodj demande de l'aide pour soigner son pied/Contact: 76 287 68 16 Boubacar Mbodj, électricien bâtiment à Louga explique les causes de la douleur qu'il ressente au pied et qui lui empêche de vaquer à ses occupations. Il raconte que depuis qu'il est tombé malade, il ne travaille plus. Marié et père de 5 enfants, il sollicite une aide pour pouvoir se faire soigner.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Janvier 2021 à 13:17 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos