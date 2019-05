SOUKOUREU KOR DE CHEIKH BA ET DE SES MILITANTS « Un maison, un kit Ndogou démarre en trombe » Le mois de Ramadan constitue pour les nombreux musulmans des moments de sollicitude envers Dieu, mais également des occasions où la solidarité est agissante et le partage, une réalité.

C’est aussi le prétexte pour certaines bonnes volontés de venir en aide aux populations. Le Directeur Général des Impôts et des Domaines, Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane BA, en sa qualité de Président de la Cellule d’Appui pour le Triomphe du Benno (CATB) et de Proxim Médina n’a pas dérogé à la règle. C’est parti pour la traditionnelle distribution des kits ndogou initiée, chaque année, par le mouvement de Cheikh Ahmed Tidiane BA, la Cellule d’Appui pour le Triomphe du Benno (CATB) et l’association Proxim’ jeunes à la Médina. L’objectif de cette année est ambitieux : donner au moins un kit dabs chaque maison en faisant fi de l’appartenance politique de leurs concitoyens. Le leader Cheikh Ba s’est joint, ce dimanche, aux volontaires chargés de la distribution en sillonnant les rues de la commune. Il en a profité pour mettre en exergue le sens de cette opération réalisée grâce, certes à son apport personnel mais surtout, cette année, ç un élan de solidarité extraordinaire de Médinoises et de Médinois, de jeunes et de moins jeunes qui ont tenu à apporter des paquets de sucre, des sacs de riz… Il a aussi réaffirmé sa volonté ferme d’aller à la conquête de la Mairie avec ses alliés de Benno Bokk Yakaar car, estime t’il, pour les Médinois, « leneen ak neneen ak keneen diot na ». Certains militants rencontrés sur les lieux estiment que la Médina est confrontée à de multiples maux que seul un programme cohérent et bien pensée peur éradiquer : insalubrité, chômage, insécurité, manque d’espaces de loisirs gratuits pour les populations etc…

Et pour ce faire, un profil flatteur, digne fils du quartier et homme politique d'envergure, le patron des Impôts et Domaines ne se fait plus prier pour prendre occuper le fauteuil du futur Maire. En attendant de se déployer au niveau régional, la Cellule d'appui pour le triomphe de Benno (CATB), qui porte ses chances, abat ses cartes socio-économiques et éclipse la partition des élus municipaux.

Bien avant la campagne électorale, le fin homme politique s'était signalé à travers diverses activités de proximité, alliant la solidarité sociale et l'entreprenariat, touchant de temps à autre des domaines liés au civisme. Le patron des Impôts ne s'arrête même pas pour les randonnées et pour toutes les occasions de mobilisation des populations, soit c'est sa présence, soit son soutien. Mais en tous cas une occupation visible portée d'ailleurs par l'association Proxim' jeunes à la Médina qui travaille sur le terrain pour augmenter les chances de Cheikh Bâ de parvenir à ses fins politiques.

Cheikh Ahmed Tidiane Bâ qui avait séduit avec son soutien accordé aux élèves méritants de la commune n'a pas été en reste, durant le ramadan, période durant laquelle il a initié depuis des années un élan de solidarité qui commence à porter ses fruits. Un kit "ndoguou" pour chaque famille, c'est la dernière trouvaille de Cheikh Bâ qui s'est joint aux volontaires chargés de la distribution en sillonnant les rues de la commune.

Durant ce "doxuntu"p à tout l'air d'une caravane politique, le Directeur général des Impôts et Domaines a constaté de visu l'ampleur et la popularité de son action auprès des populations. Et les nombreux prières et soutiens enregistrés le long de la parade des donneurs de "ndogous" ont été éloquents pour estimer l'espoir et les attentes que les populations portent sur ce fils émérite de la Médina.











