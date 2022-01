SYNTHESE DU PROGRAMME DE CAMPAGNE DU CANDIDAT ABDOULAYE SAYDOU SOW A KAFFRINE

1. PROGRAMME DE CONSTRUCTION DU MOBILIER URBAIN



• Programme de construction du Mobilier Urbain

• Valorisation des matériaux locaux

• Programme de formation des jeunes



Le projet 1 est en phase avec le PSE initié par son Excellence Monsieur le Président de la République MACKY SALL. Les infrastructures locales devraient se développer pour soutenir l’acte 3 de la décentralisation.



Ainsi dans ce projet , la construction du mobilier urbain, la valorisation des matériaux locaux et la formation des jeunes constituent les grands axes.



En partenariat avec le CEREEQ (Centre Expérimental de Recherches et d’Etudes pour l’Equipement), les jeunes kaffrinois seront formés en aménagement en vue de leur inculquer des compétences techniques qui leur permettront de construire du mobilier urbain à partir de matériaux locaux.



Le projet répond non seulement à une demande réelle et adaptée au contexte local, et demeure une opportunité de création d’emplois.



2. PROGRAMMET : KAFFRINE EFFICACITÉ ENERGÉTIQUE K2EE



Le taux de couverture de l’électrification reste faible dans la région de Kaffrine avec des problèmes de connectivité dans un monde d’instantanéité.



C’est ce qui inspire le candidat de BBY Monsieur Abdoulaye Saydou Sow à réfléchir sur la mise sur pied d’un programme dénommé Kaffrine Efficacité Energétique K2E,E qui est un projet de construction d’une unité de production de panneaux photovoltaïques, avec la fabrication de panneaux solaires pour une capacité de production annuelle de 2GWc à l’horizon 2022 et 4GWc en 2035.



Le projet va permettre au candidat de BBY de résorber le gab d’électrification de la commune de Kaffrine. De diminuer les factures d’électricité des ménages, de générer de nombreux emplois et de permettre aux jeunes d’avoir des opportunités de travail et la construction de locaux de production.



3. PROJET DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS MENAGERS DE KAFFRINE



La région ne dispose pas de centre de stockage d’ordures conforme à la réglementation d’où la prolifération des dépôts sauvages dans les quatre départements. Ainsi, il urge de mettre en place une stratégie de transformation des déchets en énergies.



Notre projet vise la mise en place d’unités de valorisation des ressources. Pour la réalisation d’un tel projet les actions suivantes sont prévues :



✓ La formation d’agents dans le cadre de la gestion des ordures,

✓ La mobilisation sociale,

✓ La gestion de la décharge



Utilité du projet

- Limitation du réchauffement climatique

- Développement de l’agriculture

- Création d’emplois

- Fabrication de pavage

- Assainissement de la ville



4. PROJET DE MONTAGE DE LA COMPAGNIE GENERALE DE FABRICATION DES TRICYCLES DE KAFFRINE (COGETRIK)

Justification



- Demande de transport des populations à l’intérieur de la ville

- Problème de sécurité avec les motos Jakarta

- Création d’emplois

- Transport de masse

- Formation des jeunes



Siège national

Avec l’implantation de l’usine à Kaffrine, la ville peut être un pôle de distribution de tricycles à destination de : Thiès , Fatick, Kaolack , Tambacounda,…



5. LES PROJETS SECTORIELS



5.1. Une éducation de qualité au profit de la communauté

Proposition de Solutions



✓ Création de Centres de documentations et d’Informations (CDI) et de Bibliothèques Numériques (BN)

✓ Panneaux solaires sur tous les établissements scolaires (réduction dépendance énergétique et réduction des dépenses liées à l’énergie)

✓ Offrir des modèles de structure par la construction, l’équipement des garderies d’enfants, des écoles maternelles ;

✓ Construire des salles de classe et les équiper en tables-bancs .

✓ Augmenter le crédit alloué aux écoles

✓ Création de cantines scolaire et de réfectoires dans les écoles

✓ Amélioration de l’état nutritionnel avec l’instauration du « Fondé à l’école »



5.2. Industries culturelles dans nos terroirs



PROPOSITIONS DE SOLUTIONS



✓ Repositionner Kaffrine comme le hub économique et culturel qu’il fut

✓ Valoriser économiquement l’usage du label « Kaffrine » comme marque identitaire

✓ Booster le tourisme culturel endogène et favoriser la circulation de biens et services économiques ; les sites etc.

✓ Valoriser le patrimoine culturel immatériel

✓ Festival culturel annuel de la ville de Kaffrine

✓ Festival annuel des cultures urbaines

✓ Création de circuit touristique

✓ Construction d’un réceptif culturel haut de gamme

✓ Création d’une structure de formation et d’encadrement sportifs



5.3. Politique sportive et loisirs



PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

✓ Construction d’un stade régional

✓ Réhabilitation des stades municipaux

✓ Appui aux jeunes dans l’élaboration et le financement de projets dans le cadre des programmes de l’ANPEJ et de l’ANIDA

✓ Recourir aux mécanismes du « naming ; le « naming » qui est une pratique spécifique de sponsoring consistant à donner à une infrastructure ou une compétition sportive, le nom d’une marque ou d’une société sur la base d’un accord de longue durée

✓ Réhabiliter et mettre à la norme les infrastructures sportives de la ville

✓ Construire des infrastructures légères et accessibles à tous

✓ Renforcer le CLUB DE LA VILLE autour d’une identité locale

✓ Aménager dans les lycées et les collèges des sports

✓ Aménager des espaces de loisirs dans la micro forêt urbaine

✓ Aménager des parcours sportifs accessibles à tous ; sport scolaire et travailliste

✓ Recruter des moniteurs de sport diplômés

✓ Sponsoriser les grands évènements sportifs (Combat DE LUTTE)

✓ Organiser un « GALLA » au cours duquel les meilleurs sportifs de la ville seront récompenses

✓ Création d’une structure de formation et d’encadrement sportifs

✓ Faciliter l’implantation de PME et PMI pour la création d’emploi au niveau du mouvement NAWETAN

✓ Moderniser la gestion du stade municipal

✓ Délibérer pour des espaces d’entraînement des ASC

✓ Mettre en place un fond levier pour les jeunes

✓ Revoir à la hausse les subventions des ASC





5.4. SANTÉ ; HYGIENE PUBLIQUE ;ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE



PROPOSITIONS DE SOLUTION

✓ Renforcer des infrastructures existantes par un plan d’équipement ; la restauration et l’amélioration du service

✓ Faire de l’accès aux soins d’urgence une priorité pour les postes de sante, les hôpitaux

✓ Promouvoir l’adhésion des populations aux mutuelles de sante a Kaffrine

✓ Densifier le réseau d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées

✓ Curer les caniveaux du marché avant le début de chaque hivernage

✓ Sensibiliser les populations sur les comportements à adopter en matière d’hygiène

✓ Revoir de façon conséquente l’enveloppe destinée a ce secteur

✓ Créer des circuits de commercialisation courts plus économiques pour les consommateurs ( marche intercommunal ;généralisation des marches de producteurs labels de l’économie solidaire).

✓ Créer une fondation de l’économie sociale et solidaire ouverte à la contribution publique et privée, permettant de dégager de réelles capacités d’investissement pour l’aide à la création d’activités en Economie Sociale et Solidaire.

✓ Appuyer les initiatives citoyennes pour développer de nouveaux projets d’Economie Solidaire.

✓ Etendre le réseau d’électrification dans la périphérie des quartiers et dans les zones d’extension

✓ Connecter les places publiques au réseau internet pour faciliter aux jeunes l’accès à l’information

✓ Augmenter le montant de la subvention allouée aux associations de femmes

✓ Renforcer les sessions de formation à l’endroit des femmes

✓ Réhabiliter la case-foyer des femmes

✓ Organiser des sessions de formations pour une éducation financière des femmes

✓ Densifier le réseau d’approvisionnement en eau potable dans les quartiers

✓ Étendre le réseau dans les quartiers périphériques et promouvoir des branchements sociaux

✓ Equiper le forage d’un groupe électrogène pour juguler les coupures d’électricité