Sa Thiès : « Après le combat, Boy Niang aura honte de rentrer à Pikine »

Les propos de Boy Niang semblent avoir accentué l’envie de vaincre son adversaire. Encadré par son frère Balla Gaye 2 et Lac de Guiers 2, Sa Thiès a promis de faire feu tout bois pour imposer sa force le jour du choc. Pour lui, « après le combat, Boy Niang aura honte de rentrer à Pikine ».



« C’est un plaisir pour moi de lutter dans le temple mythique du stade Léopold Sédar Senghor, en espérant que l’année prochaine, on va pouvoir lutter à l’arène nationale. J’ai déjà dit que Boy Niang n’a qu’une seule parade, je le réitère avec force et le 11 mars prochain, je vais le prouver », promet Sa Thiès.



Revenant sur les propos de Boy Niang qui ont semblé le fâcher, Sa Thiès promet l’enfer au pensionnaire de Pikine. « Il a dit que c’est à l’issue du combat que l’opinion se fera une idée sur son envergure. Cela est bien possible, mais je crains fort qu’après le combat, il aura honte de rentrer à Pikine », a avancé Sa Thiès, avant d’indiquer que Boy Niang a du pain sur la planche.







