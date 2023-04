Sa maison attaquée et incendiée : Farba Ngom plus que jamais engagé auprès du Président Macky Sall Sa maison a été attaquée et incendiée, alors qu’il séjournait hors du pays. C’était lors des manifestations des jeunes de Ngor contre l’implantation d’un poste de gendarmerie dans leur localité.

Saluant cet élan de compassion et de solidarité de l’Etat lors de la visite du ministre de l’intérieur, le Député Farba Ngom a, en marge de cette visite, lancé un message de remerciements aux autorités, mais aussi d’avertissement aux jeunes pyromanes



Son engagement auprès du Président Macky Sall, il l’a renouvelé et assure être loin d’être déstabilisé, car c’est une seule chambre qui a été réduite en cendres, grâce aux forces de défense et de sécurité, particulièrement la gendarmerie.



