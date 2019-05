Sa petite amie feint une grossesse imaginaire et le fait chanter : le prêtre se suicide L’affaire a été appelée, hier, jeudi, par le tribunal de Dakar. Il s'agit du suicide du prêtre Cyril M. Mboma de la congrégation Saint Jean de Dieu pour, après le chantage exercé sur lui par sa petite amie, Jeanne Pauline Dionne, qui a feint d’être enceinte, avant de menacer de révéler leur relation amoureuse, rapporte Les Echos.

Jeanne Pauline Dionne a comparu, hier, à la barre du tribunal pour association de malfaiteurs et extorsion de fonds, en l’absence de coprévenue et complice Sokhna Dia. Elles encourent 2 ans de prison et une amende de 500 000 francs selon le journal.

Elles ont été inculpées suite à la mort du prêtre Cyril M. Mboma, le 26 juillet 2017, au Point E, par pendaison. L’homme d’église était en relation amoureuse avec J.P. Dionne, une mère célibataire qui a avait fait état d’une grossesse imaginaire pour lui soutirer de l’argent, avant de menacer de dévoiler cette relation amoureuse. Ce qui serait à l’origine du drame. Le délibéré de cette affaire est attendue le 6 juin.



