Sa transhumance à l’APR magnifiée : Le Maire Amadou Diarra bien récompensé La transhumance a toujours une bonne côte chez Macky Sall. Le maire de Pokine Nord, Amadou Diarra, qui avait transhumé pour rejoindre l’APR en mai dernier sous le coaching du maire de Pikine Abdoulaye Thimbo (oncle du président de la République !) a été récompensé. Le Maire Amadou Diarra bien récompensé, nous dit Le Témoin

Dans le sillage, l’ex responsable du Parti démocratique sénégalais avait été reçu en grandes pompes au palais par Macky Sall.



Amadou Diarra, présenté comme un « expert en décentralisation et en droits humains » (ah bon ?) a été nommé hier en Conseil des ministres Président du Conseil d’Orientation du Fonds de Solidarité nationale.



Et pourtant lors de déclarations précédentes, il avait clairement indiqué qu’il n’allait jamais rejoindre l’APR et que pour les locales, le parti présidentiel serait en face de lui.

La parole des politiciens a-t-elle encore de la valeur dans notre pays ? Se demandent nos confrères



