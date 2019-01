Sabotage des serveurs d'Air Sénégal : la compagnie porte plainte contre X

La compagnie Air Sénégal Sa, dirigée par Philippe Bohn, a déposé une plainte contre X auprès du procureur de la République, pour atteinte par piratage de site informatique de grande envergure portant préjudice à la sécurité et au développement de la société. Ceci, visant à retarder le démarrage de ses services qui devaient démarrer en début février 2019.



Air Sénégal explique, dans sa requête, les différentes formes de manifestations et de conséquences de l’attaque subie. Attaque par déni de service (tentative de saturation du moteur de réservation par des millions de requêtes). Cette action vise à décourager les clients qui, après maintes tentatives vaines, vont déchanter. Il a été noté également plusieurs interruptions de service du moteur de réservation sur les premiers jours liées à la mise en mode «sauvegarde» des serveurs, plus de 100 serveurs infectés, impliqués simultanément dans l’attaque (…), lit-on dans les colonnes de l'Observateur.

