Sabotage du Nemekuu Tour, 3e mandat : Les jeunes leaders de l’avenir, montent au front L’Union des jeunes leaders de l’avenir rue dans les brancards. Son président, Sérigne Cissé, a tiré à boulets rouges sur le pouvoir et dénoncé le sabotage du Nemekuu Tour. Le «sabotage » du Nemekuu Tour par les forces de défense et de sécurité à Mbour, continue de charrier les débats et susciter une vague d’indignation.

L’Union des jeunes leaders de l’avenir regroupant plus de 70 mouvements et associations a exposé son mécontentement. « Le Nemekuu Tour de Pastef est une excellente initiative. Cela permettrait au leader de Pastef de sillonner le Sénégal afin d’échanger avec les populations de l’intérieur du pays pour faire focus sur 2024 », fait savoir Serigne Cissé, président de l’Union des jeunes leaders de l’avenir. Il a déploré le sabotage de cette tournée par la gendarmerie nationale.



Selon lui, « à chaque fois que Pastef entame une action, Macky fait son possible en usant des forces de l’ordre pour saboter l’activité. En 2011, le gouvernement d’alors ne lui avait pas barré la route. Il avait fait ses tournées à l’intérieur du pays. Sonko est un citoyen comme nous autres, on doit respecter ses droits ».



Toujours d’attaque, Serigne Cissé de faire savoir : « Il a certaine-ment peur de lui parce que Sonko est l’étoile montante. Il est aimé et adulé partout dans le Sénégal et dans la diaspora sénégalaise. Qu’il le veuille ou pas, Sonko sera candidat à la présidentielle de 2024 ».



Dans le même sillage, il martèle : « Macky doit savoir que son époque est révolue. Il lui reste 14 mois à la tête de l’exécutif. Il veut barrer la route à Sonko mais qu’il sache que son entreprise ne va pas prospérer ».



Profitant de l’occasion, il a interpellé les dignitaires religieux et les responsables de la société civile sur la situation de tension que Macky risque de conduire le pays.



« Macky risque de nous conduire vers des lendemains incertains. Ce troisième mandat qu’il veut dérouler ne va pas passer. Les Sénégalais, dans leur ensemble, sont debout pour lui barrer la route. Il est devenu impopulaire et les Sénégalais lui ont tourné le dos. Sa candidature ne pourra pas et ne passera pas même si elle est validée par le Conseil constitutionnel », prévient le président de l’Union des jeunes leaders de l’avenir.









