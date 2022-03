Sabotage ou lenteur de connexion « Keurgui »: Orange doit surveiller ses arrières

Il y a quelques années, Orange avait lancé Keurgui-Adsl à 12.900 FCfa/mois. Une offre internet illimitée qui a connu un succès populaire chez les clients de la classe moyenne et des « goorgurlous » sénégalais . Dans presque tous les foyers, il n’y a que Keurgui-Adsl. Malheureusement, depuis quelques mois, la plupart des abonnés de Keurgui/Adsl sont confrontés à des problèmes de connexion.



Malgré les nombreuses réclamations au niveau de la Sonatel, la qualité de Keurgui-Adsl ne s’est pas améliorée. Pour pousser les clients à céder sous contrainte, les techniciens d’Orange vous proposent une autre offre dite « Keurgui Max » à 19.900 FCfa/mois, dont la vitesse de connexion serait plus rapide. En poussant ses investigations, « Le Témoin » quotidien a appris que Orange ne compte faire aucun effort pour booster le débit de « Keurgui-Adsl », histoire de décourager les clients afin de les pousser à migrer vers « Keurgui Max », à 19.900 FCfa/mois.



D'aprés "Le Témoin", certains clients de Pikine, Grand-Yoff, Sicap, Médina, Guédiawaye etc. s’organisent sur les réseaux sociaux pour se faire entendre. Le but ? Saisir l’Association des consommateurs du Sénégal (Ascosen), Sos Consommateurs et l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), contre ce qu’ils qualifient de sabotage sur « Keurgui-Adsl » ou l’offre de masse pour foyers démunis.



Inutile de vous répéter qu’Orange a intérêt à surveiller ses arrières, c’est-à-dire, à se protéger contre ce qui pourrait éventuellement arriver et ne pas se laisser prendre au dépourvu.